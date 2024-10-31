Kuzey Kore’den ICBM Testi Onayı

KUZEY KORE YÖNETİMİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİNİ DOĞRULADI

Kuzey Kore, son dönemde gerçekleştirdiği balistik füze testini onayladı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, ülke lideri Kim Jong-un’un gözetiminde bir kıtalararası balistik füze (ICBM) testi yapıldı. Füzenin uçuş mesafesi ve irtifası hakkında detaylı bilgi sunulmazken, denemenin “Kuzey Kore’nin stratejik caydırıcılığının modernliğini ve güvenilirliğini” ortaya koyduğu ifade edildi.

FUZE TESTİNİN AMACI

Füze denemesinin başarısından memnun kalan Kim Jong-un, yaptığı açıklamada, “Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı” dedi. Düşmanın askeri hareketlerinin Kuzey Kore’yi ordusunu güçlendirmeye zorladığını belirten Kim, “Giderek ağırlaşan tehdit ve meydan okumalar, modern stratejik saldırı kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam etmemizi ve nükleer kuvvetlerimizin karşılık verme kapasitesini artırmamızı gerektirmektedir” şeklinde konuştu.

NÜKLEER GÜÇLERİ GÜÇLENDİRME POLİTİKASI

Düşmanlarına meydan okuyan Kim, “Nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız asla değişmeyecek” dedi. Bu açıklamalar, Kuzey Kore’nin savunma stratejisini ve uluslararası ilişkilerini etkileyen önemli bir durum olarak değerlendiriliyor.

ABD’DEN KINAMA

ABD, Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği bu son füze denemesine sert bir dille karşılık vererek kınadı. ABD’nin tepkisi, uluslararası toplumda diyalog ve diplomasi çağrısının yapıldığı bu dönemde dikkat çekiyor.