Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAJİK KAZADA AĞIR YARALI VE HAYATINI KAYBEDENLER

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı. Kazada, sürücüsü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti. Saat 10.00 sularında meydana gelen olayda, lüks araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Kaza sonucunda ağır yaralanan İsmail Özhan Özmen, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleye tabi tutuldu ve ardından hastaneye kaldırıldı. Özmen’in sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi yer aldı. Lüks otomobil, bariyerlere çarpmanın etkisiyle oldukça büyük bir hasar aldı.

KAZA NEDENİ İNCELEMELERİ BAŞLADI

Ekipler, kazanın sebebini belirlemek üzere inceleme çalışmalarına başladı. Hasar gören araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi ve kaza sebebiyle otoyolda kısa süreli bir trafik yoğunluğu oluştu.