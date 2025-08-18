Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs devrildi

Gündem

KAZA AYRINTILARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde trajik bir olay yaşandı. Kaza, 06.15 sıralarında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne giden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı ve devrildi.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Olayda, otobüs içerisinde bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildiren İstanbul Valiliği, konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

ÖNEMLİ

