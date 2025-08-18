Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

OTOBÜS KAZASI SIRASINDAKİ OLAY

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, 06.15 sularında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne giden otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Kaza neticesinde ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü yaşamını yitirdi. Ayrıca 20 yolcunun yaralandığı belirtildi. Yaralıların, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini veren İstanbul Valiliği, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.