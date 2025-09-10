La Nina Yok, Nötr Durumdayız Şu An

DENİZ YÜZEYİ SICAKLIKLARI ÜZERİNE BİLGİLER

Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıkları, bazı zamanlarda normalden daha yüksek, bazı dönemlerde ise daha düşük olabiliyor. Yüksek sıcaklıklar “El Nino”, düşük sıcaklıklar ise “La Nina” olarak adlandırılıyor.

KÜRESEL SICAKLIK VERİLERİ

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen ay yüzey hava sıcaklığı 16,6 derece ile 1991-2020 ağustos ortalamasının 0,49 derece üzerinde kaydedilerek en sıcak üçüncü ağustos ayı oldu. 2023 ve 2024’te yaşanan en sıcak iki ağustos ayının 0,22 derece serin olduğu görüldü. Ayrıca, sıcaklık 1850-1900 dönemi ortalamasının 1,29 derece üstünde ölçüldü. Eylül 2024-Ağustos 2025 döneminde sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,64 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,52 derece üzerinde kaydedildi. Haziran-ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminin küresel sıcaklık ortalaması, bu yıl 1991-2020 ortalamasının 0,47 derece üzerinde seyrederken, 2023 ve 2024’ün ardından kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz mevsimi olarak kaydedildi.

AVRUPA’DA SICAKLIK DURUMU

Avrupa’da ise, sıcaklık bu dönemde 1991-2020 ortalamasının 0,9 derece üzerinde ölçülerek bölgenin en sıcak dördüncü yaz mevsimi olmasına neden oldu. Kıtanın genelinde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrederken, en büyük sıcaklık farkları Avrupa’nın batısı, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de görüldü. Batı ve Güney Avrupa’nın büyük kısmı, Balkanlar, Karadeniz bölgeleri, İskandinavya ve kuzeybatı Rusya’da kurak hava koşulları etkili oldu. Ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları, Ağustos 2025’te 60 derece güney ile 60 derece kuzey arasında 20,82 derece olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’DE SICAKLIK ANALİZİ

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaz mevsimindeki sıcaklık verilerine ilişkin soruları yanıtladı. Kurnaz, bu yıl geçen seneye göre daha serin bir yaz dönemi geçirdiklerini belirterek, “Türkiye’de ilk kez resmi olarak 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar görüldü.” dedi. Kurnaz, “Bu çok sıcak bir gün, çok sıcak bir noktaya denk geldi ama geri kalan zamanda geçen senenin ortalamasına göre daha serindik.” ifadesini kullandı. Küresel olarak, bu yıl yaz dönemi geçen yaza kıyasla 0,22 derece daha serin, 1940-1970 ortalamasına göre ise yaklaşık 1,1 derece daha sıcak olduğunu belirten Kurnaz, küresel ısınmanın sıcaklık artışlarını sürdürdüğünü ifade etti.

LA NINA DURUMU HAKKINDA

Kurnaz, Pasifik Okyanusu’nda deniz suyu sıcaklığının normalin altında olduğunda “La Nina” adının verildiğini belirterek, “La Nina şu anda yok, yazın başında vardı, ama çok zayıf bir La Nina’ydı.” dedi. Nötr bir durumda kalınacağının altını çizen Kurnaz, muhtemel bir La Nina’nın ekim ayında görülebileceğini söyledi. Ayrıca, “Pasifik’te illa La Nina ya da El Nino olmasına gerek yok, çoğunlukla beklenen durum nötr olmaktır.” ifadesini kullandı. Kurnaz, Türkiye açısından kötü bir El Nino’nun yaşanmasının, geçen yılki zirai don olayının tekrar ortaya çıkma olasılığını azaltabileceğini de sözlerine ekledi.