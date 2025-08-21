Lage: Kerem, Benfica’da Huzurlu

TEKNİK DİREKTÖR LAGE’İN YORUMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile oynayan ve bu maçta golsüz eşitlik yaşayan Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, takımının maça iyi bir hazırlıkla çıktığını dile getirdi. Chobani Stadı’nda gerçekleşen maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, rakiplerini detaylı bir şekilde analiz ettiklerini belirtti. İlk yarıda oyunu etkili bir şekilde kontrol ettiklerini vurgulayan Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik, alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için de sonrasında iyi bir mücadele verdik.” düşüncelerini paylaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Takımın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da mutlu olduğunu belirten Lage, “Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı.” dedi. Lage, “Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve o yüzden de ilk 11’de başladı. Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. İkinci maç var ve diğer kısım başkanlar arasında olacak şey.” ifadelerini ekledi. Ayrıca, rakiplerinin hazırlık maçlarına ilişkin analizler yaptıklarını da belirtti.

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ VE GELECEK MAÇ

Lage, Fenerbahçe’nin güçlü bir ekip olduğuna dikkat çekerek, “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve bizde bunu yaptık.” şeklinde konuştu. “Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik. Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz.” diyen Lage, turun %50 oranında olduğunu ve her iki takım için de Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın önemli olduğunu vurguladı. Lage, “İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak. Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda olabilelim.” diye ekledi.