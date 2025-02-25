Lastiği Patlayan Kamyonet Devriliyordu

Olayın Meydana Geldiği Yer

Olay, Kazım Karabekir Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 23 AAJ 551 plakalı kamyonet, seyir halindeyken aşırı yük sebebiyle arka lastiklerinin patlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Devralma Tehdidi ve Çekim Anları

Kamyonet, devrilme tehlikesi yaşarken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın şiddetini ve sürücünün yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

Yükün Taşınma Süreci

Kamyonetin lastiği tamir edildikten sonra, aşırı yükün bir kısmı vinç yardımıyla başka bir kamyonete aktarıldı. Bu süreç, güvenliği sağlamak için gereken bir konu oldu.