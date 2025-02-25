Gündem

Lastiği Patlayan Kamyonet Devriliyordu

lastigi-patlayan-kamyonet-devriliyordu

Olayın Meydana Geldiği Yer

Olay, Kazım Karabekir Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 23 AAJ 551 plakalı kamyonet, seyir halindeyken aşırı yük sebebiyle arka lastiklerinin patlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Devralma Tehdidi ve Çekim Anları

Kamyonet, devrilme tehlikesi yaşarken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın şiddetini ve sürücünün yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

Yükün Taşınma Süreci

Kamyonetin lastiği tamir edildikten sonra, aşırı yükün bir kısmı vinç yardımıyla başka bir kamyonete aktarıldı. Bu süreç, güvenliği sağlamak için gereken bir konu oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'da bir kadın, yaşadığı evin ikinci katından düşerek ağır yaralandı ve maalesef hayatını kaybetti.
Gündem

Ormanda Devrilen Tomruklar Yaralanmaya Sebep Oldu

Isparta'da orman kesim sahasında tomrukların devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.