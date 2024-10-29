Lazerle Uçak Taciziyle İlgili Olay

LAZER SALDIRISI YAŞANDI

Pegasus Havayolları’na ait bir uçağın iniş esnasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazer tutuldu. Bu anlar, kule ile pilot arasındaki telsiz görüşmelerine yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Pegasus Havayolları’nın PC-4022 sefer sayılı Antalya-İstanbul seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağı, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada lazer saldırısına maruz kaldı. Uçağın pilotu, hava trafik kontrolörüyle iletişime geçerek “Bulunduğumuz pozisyonda lazer tutuluyor” şeklinde bilgilendirme yaptı. Hava trafik kontrolörü de durumu ilgili yetkililere bildirdi. Pegasus’a ait yolcu uçağı, yaşanan bu olaya rağmen havalimanına sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

CEZA MİKTARI BELİRLENDİ

Uçağın kokpitine yönlendirilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ışıkların pilotun görüşü üzerinde doğrudan olumsuz etkisi olduğu ve uçuş emniyetini tehlikeye soktuğu bildiriliyor. Bu tür ışıklar, körlüğe sebep olmanın yanı sıra, pilotun karar alma sürecinde de dikkat dağınıklığına yol açabiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini tehlikeye atan lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale veya benzeri ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca, ABD’de Delta Hava Yolları’na ait bir uçağa lazer tutan ve birçok kez bu suçu işleyen bir kişi, hapis cezası almıştı.