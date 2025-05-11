Lazio-Juventus Maçında Son Dakika Şoku!

HAFTANIN MAÇI ROMA’DA OYNANDI

İtalya Serie A’da önemli bir mücadele, Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşti. Lazio ve Juventus, taraftarları adeta koltuklarına çivileyen bir 90 dakikanın içine daldı. Kolo Muani’nin harika golüyle öne geçen Juventus, 10 kişi kalmasına rağmen direndi. Ancak Matias Vecino’nun 90+6’daki kafa golü Lazio’ya hayat verdi. Maç 1-1 sona erdi ve bu sonuç, iki takımı da zirve yarışında olumsuz etkiledi.

Kolo Muani’nin Etkileyici Golü

Maçın ikinci yarısı Juventus için harika başladı. 51. dakikada Kolo Muani, ceza sahası içinde etkileyici bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Bu gol, siyah-beyazlıların maçı koparabileceğinin işaretlerini verse de, Lazio’nun mücadele kararlılığı dikkat çekti. Sosyal medya, Kolo Muani’nin performansına övgülerle doldu.

Kırmızı Kartla Değişen Dinamikler

Juventus için işler 57. dakikada ters dönmeye başladı. Pierre Kalulu, rakibine sert bir müdahale gerçekleştirdikten sonra direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu karar, hem tribünlerde hem de ekran başında geniş yankı buldu. Kalulu’nun erken oyundan çıkması, Juventus’un defansif dengesini bozarak Lazio’nun baskısını artırdı.

Vecino’dan Son Dakika Golü

Maçın son dakikalarına 1-0 geride giren Lazio, mücadeleyi bırakmadı. 90+6’da köşe vuruşunda topa yükseklik kazandıran Matias Vecino, kafa vuruşuyla Lazio’nun golünü kaydetti! Roma Olimpiyat Stadyumu’nda büyük bir sevinç yaşanırken, Lazio taraftarları bu golle coştu. Juventus cephesi ise son dakikada yaşanan bu şokla sarsıldı.

Kenan Yıldız’ın Yokluğu

Juventus’un kadrosunda bulunan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, bu önemli maçta kırmızı kart cezası nedeniyle yer almadı. Genç futbolcunun eksikliği, Türk futbolseverler arasında hayal kırıklığı yarattı. Ancak Kenan’ın gelecek maçta geri döneceği gündemde.

Puan Durumu ve Yarışın Şiddeti

Bu sonuçla birlikte Juventus’un puanı 64’e yükseldi ve averajla 4. sırada yer aldı. Aynı puana sahip olan Lazio ise 5. sırada kaldı. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi için kritik bir puan kaybı yaşarken, Serie A’da zirve mücadelesinin ne denli yoğunlaştığı gözler önüne serildi. Önümüzdeki haftalar, her iki ekip için de hayati bir önem taşıyor.