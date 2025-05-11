“Lazio-Juventus Maçında Son Dakika Şoku!”

İTALYA SERİE A’DA HEYECAN DOLU MAÇ

İtalya Serie A’da haftanın büyük maçı Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşti. Lazio ile Juventus, taraftarları koltuklarına çivileyen bir 90 dakikada karşı karşıya geldi. Kolo Muani’nin harika golüyle öne geçen Juventus, 10 kişi kalmasına rağmen direndi, ancak Matias Vecino’nun 90+6’daki kafa golü Lazio’ya hayat verdi. Maç 1-1 sona erdi ve bu sonuç iki takımı da zirve yarışında yaraladı.

Kolo Muani’nin Harika Girişi

Maçın ikinci yarısı Juventus için mükemmel başladı. 51. dakikada sahneye çıkan Kolo Muani, ceza sahası içerisinde topu ağlarla buluşturarak Juventus taraftarlarını coşturdu. Bu gol, siyah-beyazlıların maçı koparabileceğinin sinyallerini verse de, Lazio’nun pes etme niyeti yoktu. Taraftarlar sosyal medyada Kolo Muani’nin performansına övgü yağdırdı.

Kırmızı Kartın Etkisi

Dakikada Juventus için işler ters bir yola girdi. Pierre Kalulu, rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu durum, stadyumda ve ekran başında tartışma yarattı. Kalulu’nun erken oyundan alınması, Juventus’un defansif direncini zorladı ve Lazio’nun baskısını artırdı.

Son Dakika Heyecanı

Maçta sona yaklaşılırken 1-0 geride kalan Lazio, mücadeleyi bırakmadı. 90+6’da köşe vuruşunda topa mükemmel yükselen Matias Vecino, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı! Roma Olimpiyat Stadyumu’nda büyük bir coşku yaşanırken, Lazio taraftarları bu golle adeta sevince boğuldu. Juventus cephesi ise son dakika şoku yaşadı.

Kenan Yıldız’ın Yokluğu

Juventus’ta forma giyen milli sporcumuz Kenan Yıldız, kırmızı kart cezası nedeniyle bu önemli maçta yer alamadı. Genç yeteneğin yokluğu, Türk futbolseverler açısından hayal kırıklığı yaratsa da, Kenan’ın bir sonraki maçta güçlü bir dönüş yapacağı konuşuluyor.

Puan Durumu ve Gelecek Mücadeleler

Bu sonuçla Juventus, puanını 64’e çıkardı ve averaj farkıyla 4. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Lazio ise 5. sırada kaldı. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi yarışında önemli bir puan kaybı yaşarken, Serie A’da zirve mücadelesi kızışmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalar, iki ekip için de kritik bir dönem oluşturuyor.