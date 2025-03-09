Lazkiye’deki Çatışmalar Sonrası DSÖ Açıklaması

ÇATIŞMALAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Suriye’nin sahil kesimlerinde bulunan Tartus ve Lazkiye illerindeki çatışmalar sonrası açıklamalar ardı ardına geliyor. Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan bir açıklama geldi. Ghebreyesus, Suriye’nin sahil kesimlerinde yaşanan “çatışmaların” derin endişe uyandırdığını dile getirdi.

BARIŞ EN ETKİLİ ÇÖZÜMDÜR

Ghebreyesus, Suriye’de meydana gelen olaylarla ilgili olarak X’ten bir paylaşım yaptı. “Suriye’nin sahil kesimleri ve merkez bölgelerinde yaşanan çatışmalar derin endişeye neden oluyor.” şeklinde konuşan Ghebreyesus, sağlık tesisleri ve ambulansların zarar görmesinin, insanların sağlık durumunu doğrudan etkilediğine dikkat çekti. DSÖ’nün yaralıların acil ihtiyaçları için ilaç ve tıbbi malzemeleri ulaştırma konusunda çaba gösterdiğini belirten Ghebreyesus, “DSÖ, tıbbi yardımın en fazla ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için tüm tarafları sağlık hizmetlerine saygı göstermeye ve bu hizmetleri korumaya çağırıyor. Barış en etkili çözümdür.” dedi.

SALDIRILARIN ARDINDAN GELEN YENİ GÜVENLİK OPERASYONLARI

Suriye’de devrik Beşşar Esad rejimi unsurlarının 6 Mart’ta Lazkiye’nin Ceble ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Bu saldırıdan sonra Suriye ordusu, Lazkiye ve Tartus illerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çok namlulu roketatar gibi ağır silahlarla donatılmış takviye birlikleri sevk etti. Bu operasyon sırasında en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Uluslararası basın ve sosyal medya, bölgede bazı silahlı grupların çok sayıda sivil hedef aldığına dair haberler ve görüntüler paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ŞARA’DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart’taki saldırısının bir test niteliğinde olduğunu ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ülkeyi yeniden inşa etme arzusunda olduklarını ve kan dökme niyetleri olmadığını söyleyen Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri için tebrik etti. Güvenlik güçlerine aşırılığa ve ölçüsüz tepkiler verilmemesi gerektiğini vurgulayan Şara, “Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz.” dedi. Şara, devrik rejimin kalıntılarının bir provokasyon peşinde koştuğunu, bu provokasyonun aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçladığını belirtti.