League Of Legends 3. Sezon Başlıyor

LEAGUE OF LEGENDS 3. SEZON AÇILIŞI

Dünyanın en tanınan MOBA oyunlarından biri olan League of Legends, 25.17 Yaması ile 3. sezonu başlatıyor. Önceki sezonların hikâyelerini bir araya getiren bu sezon, karakter odaklı anlatım tarzıyla derinleşiyor ve 2025 Dünya Şampiyonası’nın temellerini oluşturuyor.

YENİ SEZONUN TEMALARI VE DÜNYA ŞAMPİYONASI

Yeni sezon, “League of Legends”, “Noxus’a Hoş Geldin” ve “Ruh Çiçeği Ötesi” temalarını bir arada sunarak LeBlanc, Yunara, Atakhan ve Xin Zhao gibi karakterleri öne çıkarıyor. Ayrıca, 2025 League of Legends Dünya Şampiyonası’nın Çin’de gerçekleştirileceği bilgisi de verildi. Turnuva, 14 Ekim’de Pekin’de başlayacak ve 9 Kasım’daki büyük final ise Çengdu’da yapılacak. Şampiyonanın müziği ise 10 Ekim’de oyunculara sunulacak.

ÖNEMLİ OYNANIŞ GÜNCELLEMELERİ

Riot Games, 25.18 Yaması ile birlikte oyuncu davranışlarına yönelik yeni önlemler alıyor. Hesap şişirme ve otostopçuluk gibi ikincil hesap kullanımına karşı daha sıkı tedbirler uygulanacak. Ayrıca, sezonla ilgili kozmetik yenilikler ve ödüller de oyuncularla paylaşılacak. Yeni sezon tanıtım videosuna ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

