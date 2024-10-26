“Leonardo DiCaprio’dan Kamala Harris Desteği”

LEONARDO DİCAPRIO’DAN KAMALA HARRİS’E DESTEK

ABD’li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, yaklaşan 5 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris’e oy vereceğini duyurdu. Oscar ödüllü aktör, bu desteğini sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı bir video ile açıkladı. DiCaprio, iklim değişikliği konusuna dikkat çekerek, “İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris’e oy veriyorum” sözlerini kullandı.

İKLİM SEVGİSİ VE HARRİS’İN HEDEFLERİ

Videoda, Florida’da meydana gelen Helene ve Milton kasırgalarına da değinen DiCaprio, Harris’in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil ekonomiyi inşa etme konusundaki cesur hedeflerini övdü. DiCaprio, Donald Trump’ı ise ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi ve “kritik çevre korumalarını” geri alması nedeniyle eleştirdi. Aktör, Trump’ın gerçekleri ve bilimi inkar etmeye devam ettiğini savundu.

GEÇMİŞ DESTEĞİ VE POLİTİK DURUŞU

Leonardo DiCaprio, 2020 başkanlık seçimlerinde de o dönemki Demokrat aday Joe Biden’a destek verdiğini belirtmişti. Bu durum, DiCaprio’nun çevre ve iklim politikalarındaki tutumunu gözler önüne seriyor.