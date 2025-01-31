Lexus, Global Başarıyla Rekor Satış Elde Etti

LEXUS’UN REKOR SATIŞ BAŞARISI

Lexus, bu başarısıyla tüm zamanların en yüksek global satışına ulaştı. Bu rekorun arkasında, önceki yıla göre yüzde 20 artış gösteren Avrupa pazarı önemli bir katkı sağladı. Avrupa’da 88 binin üzerinde araç satışı yaparak yüzde 2.5’lik rekor pazar payı elde edildi. Ayrıca, marka Kuzey Amerika’da da yüksek talep gördü ve satışları yüzde 6.7 oranında arttı. Asya pazarında da yükselişe geçen Lexus, 2024 yılında birçok pazarda dikkate değer bir büyüme gösterdi; bu pazarlardan biri olarak Türkiye öne çıktı.

TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜME ORANI

Lexus, Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme kaydederek tüm zamanların en yüksek satışına ulaştı. Markanın rekor kırdığı diğer pazarlar arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz gibi ülkeler de var. Bu başarılı büyüme sürecinde, Lexus 2024 yılında yeni uluslararası araç geliştirme merkezi olan Shimoyama’yı devreye aldı. Ayrıca, B-SUV modeli LBX ve lüks minivan LM gibi yeniliklerle dikkat çekti.

MODELLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Lexus’un bu rekor başarısı, ES ve LS sedan modellerinin yanı sıra LBX, NX, RX, RZ SUV modelleri ve büyük ilgi gören LM lüks minivan ile elde edildi. Marka, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli modelleriyle dünya genelinde premium pazarın yükselen markalarından biri haline geldi. 2025 yılında da yenilikler sunmaya devam edecek olan Lexus, premium mobilite dünyasının geleceğini şekillendirirken müşteri odaklı hizmetleri ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor.

LÜKS VE TEKNOLOJİYİ BİR ARADA SUNUYOR

Lexus’un tüm modelleri, markanın kendine has deneyimini ve sürüş keyfini sunuyor. Bu durum, Lexus’un müşteri odaklı yaklaşımının ve yenilikçi çözümlerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Markanın başarısı, lüks ve teknolojiyi bir araya getirerek gelecekteki pazarlara yön vermekteki kararlılığını gösteriyor.