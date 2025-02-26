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Leyla Dizisinde İzleyiciyi Kızdıran Sahne

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LEYLA DİZİSİ YENİ BÖLÜM İLE HERKESİ ETKİLEDİ

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana NOW ekranlarında milyonları ekran başına toplayan Leyla dizisi, yeni bölümü ile izleyicileri yine büyük heyecan yaşattı. “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” son bölümü ile birlikte ortalığı karıştırırken, dizinin sıkı takipçilerinden sert tepkiler gelmeye başladı.

HİKAYE NERELERE GİDİYOR?

Son haftalarda Civan, Leyla ve Nur üçgeninde gelişen olaylar, dizinin hayranlarının sabrını zorlamaya başladı. “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisinde ortaya çıkan büyük sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken, Civan’ın hâlâ tam anlamıyla Nur’un yanında olmaması, hikayenin yönünü de değiştirmeye başladı.

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