LGS’de Arda Güler’in Gol Sevinci

SEVİNTİLERİN ANLAMINA DİKKAT

Milli futbolcu Arda Güler’in attığı gollerden sonra yaptığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bünyesindeki merkezi sınavda yer buldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmında sorulan bir soruda, Arda’nın gol sevinci üzerinde durulmuş. Böylece Arda’nın, “Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar… Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah’a bırakıyorum.” ifadeleri anımsatılmış.

TEVEKKÜL İNANCININ ANLAMI

Soruda, Arda’nın belirttiği “tevekkül inancı” ile ilgili hangi anlamı ifade ettiği sorusu sorulmuş. Seçenekler arasında “Zorlukların aşılmasında etkilidir”, “Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir”, “Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar” ve “Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir” ifadeleri yer alıyor. Bu soru, Arda Güler’in dini inançlarındaki derinliği ve spordaki tutumunu nasıl şekillendirdiğini vurgulamakta.