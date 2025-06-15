LGS’de Arda Güler Sevinci Sorusu

Milli futbolcu Arda Güler’in attığı goller sonrası uyguladığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavda yer aldı. Sınavın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmındaki bir soruda, Arda Güler’in gol sevinci esnasında bir elini kalbinin üstüne koyup diğer elinin işaret parmağını yukarıya kaldırarak yaptığı sevinç tanıtıldı. Soruda, Arda’nın gol sevinci ile ilgili açıklaması hatırlatıldı: “Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar… Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah’a bırakıyorum.”

Soru ise Arda’nın bu açıklamasındaki “tevekkül inancı” kavramında anlatmak istediğinin hangi etmende olduğu yönündeydi. Şıklar arasında aşağıdaki seçenekler sunuldu: A- Zorlukların aşılmasında etkilidir. B- Gayret göstermekle birlikte Allah’a güvenmektir. C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar. D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.