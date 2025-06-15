LGS Heyecanı İlk Oturum Başladı

LGS SINAVINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI

1 milyon 10 bin 916 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda, ayrıca yurtdışında 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğu olmayan bu sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

SINAVDA ÖLÇÜLECEK BECERİLER

Sınavda, 8’inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar temel alınacak ve öğrencilere okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerini ölçen sorular sorulacak. Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve bu oturum için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süre 80 dakika olacak. Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçesine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurması gerekecek. Ayrıca yanlarında en az iki koyu siyah yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları lazım. Sınav puanları hesaplanırken sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt testin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Geçen yıllarda olduğu gibi, öğrenciler sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alacak.

Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara, öğrencilerin ikametgah adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarına bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde “meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.