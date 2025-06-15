LGS İlk Oturumu Başladı

ÖĞRENCİLERE YENİ SINAV SÜREÇLERİ BELLİ OLDU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, Türkiye genelinde 973 yurt içi merkezde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 13 sınav merkezi ve 13 okulda toplam 37 salonda sınav yapılacak. Katılım zorunluluğu olmayan bu sınavda, girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınavda, 8’inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar temel alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerin ölçüleceği sorular yer alacak.

OTURUM DETAYLARI VE KİMLİK ZORUNLULUĞU

Türkiye saatiyle 09.30’da başlayacak olan birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve burada matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak, bunun için 80 dakika süre tanınacak. Oturumlar arasındaki 45 dakikalık ara sürede öğrenciler okul bahçesine çıkıp ihtiyaçlarını giderebilecek. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında “fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi” ve “geçerli bir kimlik belgesi” bulundurmaları şart. Ayrıca, en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.

SINAV PUANLAMASI VE YERLEŞTİRME PROSESİ

Sınav puanları hesaplanırken, sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her öğrencinin alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Öğrenciler bu yıl da sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınava girmeyen öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara ikamet adresleri, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık gün sayısı kıstaslarına göre yapılacak. Eşitlik durumunda ise 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne göre yerleştirme sağlanacak.

SONUÇLAR VE TERCİH TARİHLERİ

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025’te “meb.gov.tr” adresinden açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta ile gönderilmeyecek. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.