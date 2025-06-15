LGS Sınavı Bugün Gerçekleşecek

LGS’YE BAŞVURU SAYISI VE SINAV MERKEZLERİ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezi ile 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 13 sınav merkezi ve 13 okul bulunacak, bu okullardaki 37 salonda sınav yapılacak. Sınava katılım zorunluluğu olmadığı için, sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

SORU KAPSAMI VE OTURUM DETAYLARI

Sınavda, 8’inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar temel alınacak ve öğrencilerin farklı becerileri ölçülecek. Bu beceriler arasında okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç bulunuyor. Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum saat 11.30’da başlayacak; burada ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru olacak ve öğrencilere 80 dakika süre tanınacak. Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkıp ihtiyaçlarını giderebilecek.

KİMLİK VE GEREÇLER

Sınava gelen öğrencilerin yanında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurması gerekecek. Ayrıca, en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları zorunlu olacak. Sınav puanları, sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenerek hesaplanacak. Her öğrencinin her alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak belirlenecek. Sınav kitapçıkları, sınavdan bir gün sonra sınava girilen okullardan alınabilecek. Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarına göre yapılacak.

SONUÇ TARİHLERİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Sınav sonuçları 11 Temmuz 2025’te “meb.gov.tr” internet adresinden duyurulacak. Sınav sonuç belgesi öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos’ta açıklanacak. Nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.