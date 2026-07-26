LGS Tercihleri Yarın Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri yarın saat 17.00’de sona erecek. Adaylar üç grupta e-Okul sistemi üzerinden tercih yapıyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.

KONTENJAN DETAYLARI AÇIKLANDI

Anadolu liselerine 60 bin 886 kontenjan ayrıldı. Fen liselerine 38 bin 700 öğrenci alınacak. Sosyal bilimler liseleri 9 bin 210 kontenjan sundu. Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706 kontenjan ayrıldı. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri 46 bin 397 öğrenci alacak. Yerleştirme puan üstünlüğüne göre yapılacak.

EŞİTLİK HALİNDE PUAN KURALLARI

Puan eşitliğinde Okul Başarı Puanı üstünlüğüne bakılacak. Daha sonra 8, 7. ve 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı değerlendirilecek. Özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı da etkili olacak. Tercih önceliği ve yaşı küçük olan öğrenciler öncelik kazanacak. Geçen seneki yüzdelik dilimler e-Okul ve Rota Maarif platformunda görülebiliyor.

TERCİHLER İÇİN YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Tercih dönemi yarın saat 17.00’de tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos’ta ilan edilecek. Birinci nakil için başvurular 5-7 Ağustos’ta alınacak. Sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için başvuru dönemi başlayacak. İl ve ilçe komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos’ta yapılacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül’de okul ve kurumlarca alınacak. Sonuçlar 4 Eylül’de ilan edilecek. Kayıt işlemleri e-Pansiyon üzerinden yapılacak.