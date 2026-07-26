Villada Cinayet: Masada Başından Vuruldu

Aksaray’ın Çiftlik Mahallesi’ndeki bir villada dün saat 23.30’da alkol alan beş kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti ve yere yığılan Mustafa Eriş başından vurularak hayatını kaybetti. G.U. isimli kişi tabancayla Eriş’in başına ateş etti. Arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken G.U. ve yanındaki kişi aranıyor.