Libya Devlet Bakanı’na Suikast Girişimi

LIBYA’DA SUİKAST GİRİŞİMİ

Libya’da meydana gelen olay, ülkede büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma, başkent Trablus’ta makam aracında seyahat ederken, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BİLGİLERİYLE GÜNDEMDE KALDI

Saldırı sonucunda yaralanan Bakan Juma, hastaneye kaldırıldı. Juma’nın sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ulusal Birlik Hükümeti, bu çirkin saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin failleri bulmak için acilen soruşturma başlattığını açıkladı. Adel Juma, Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile ekonomik ve ticari iş birliğini amaçlayan görüşmeler gerçekleştirmişti. Ayrıca, Libyalıların Türkiye’de oturum ve vize konularını ele almak üzere İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile de bir araya gelmişti.