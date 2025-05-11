SALGIN TARTIŞMALARIN ORTAYA ÇIKMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyarete ait görüntülerin yayınlanması, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Bu görüntüler, liderlerin uyuşturucu kullandığına dair iddiaların doğmasına neden oldu.

RUSYA’DAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaştığı görüntülerde Macron, Merz ve Starmer’in yer aldığı anlar kaydedilmiş. Söz konusu görüntüde Macron’un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi sakladığı gözlemleniyor. Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa’daki liderlerin çoğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürerek, “Avrupa’nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, daha önce bir Batılı büyükelçiye, yıllardır kokain kullandığı iddia edilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’e nasıl silah temin ettiklerini sorduğunu belirtirken, elçiden aldığı yanıtı da, “Bu, Avrupa Birliği için olağan bir şey” olarak aktardı.

SOSYAL MEDYADAKİ DOĞRULAMA ÇABALARI

Zaharova’nın paylaştığı görüntü ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında yapılan doğrulama çalışmaları, masa üzerinde görünen beyaz maddenin aslında bir peçete olduğuna dikkat çekti. Bu durum, tartışmaların doğruluğunu sorgulayan farklı bir bakış açısı ortaya koydu.