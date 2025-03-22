Ligin En Golcü Dördüncü İkilisi

TRABZONSPOR’UN SKOR YÜKÜNÜ ÇEKEN İKİ İSİM

Süper Lig’de sona eren 28 hafta itibarıyla Trabzonspor’un skor katkısı en fazla olan oyuncuları Simon Banza ve Muhammed Cham oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Trabzonspor, hücum bölgesinde ligin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, milli araya kadar toplamda 43 gol atarak ligin en çok gol atan takımları arasında 6. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, gollerin dağılımında 11’ini sağ ayakla, 11’ini sol ayakla, 8’ini kafa ile ve 5’ini penaltıdan bulurken, bu sezon frikikten gol sevinci yaşayamadı.

EN GOLCÜ DÖRDÜNCÜ İKİLİ

Trabzonspor, skor katkısı en yüksek olan oyuncularıyla dikkat çekiyor. Simon Banza, 17 gol ve 3 asist ile toplamda 20 gole, Muhammed Cham ise 4 gol ve 7 asist ile 11 gole katkı sağladı. İkili toplamda 31 gol katkısı ile bu sezon Süper Lig’in en çok gol atan dördüncü ikilisi olarak Galatasaray’da Osimhen-Barış Alper, Fenerbahçe’de En Nesyri-Dzeko ve Başakşehir’de Piatek-Figueiredo ikililerinin ardından yer aldı.

BANZA’NIN İSTİKRARI VE CHAM’IN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Simon Banza, sezonun ilk maçı olan Süper Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş karşısında sahaya çıkarken, yalnızca 3’üncü haftada oynanan Kayserispor maçı nedeniyle forma giyememişti. Diğer bir oyuncu Muhammed Cham, sezonun ilk yarısında 4’üncü hafta Eyüpspor deplasmanında sahaya çıkmış ve oyuna sonradan girerek sadece 1 dakika süre almıştı. Cham, 5’inci haftada Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada 10 dakika süre alırken, erteleme maçı olan Kayserispor maçında da kural gereği forma giymemişti. Cham, ilk kez Gaziantep FK deplasmanında 90 dakika sahada kalma başarısını gösterdi.