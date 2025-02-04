Lily Allen ve David Harbour Boşandı

DÜNYAYI ŞAŞIRTTILAR

Yakın çevreleri basına “Evlilikleri çöküyordu ve en sonunda ayrıldılar” ifadesiyle durumu özetlese de, aslında Lily Allen ve David Harbour’un evliliği uzun zamandır hem hayranlarının hem de magazin basınının gündemindeydi. Eylül 2020’de kimseye haber vermeden Las Vegas’a kaçarak evlenen bu çiftin evliliği, her ne kadar gizli bir şekilde başlamış olsa da, son dönemde sorunlar yaşamaktaydı.

MUTLULUK YERİNE KAYGI

Şu an için ikili bu ayrılıkla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da, ünlü şarkıcı Lily Allen, özel hayatındaki mutsuzluğu sıkça dile getiriyordu. Allen, adeta depresyonun pençesine düştüğünü belirtmekten çekinmiyor ve yaşadığı zor dönemi açıkça ifade ediyordu. Mutsuzluk onun üzerinde derin etkiler bırakmış gibi görünüyor.