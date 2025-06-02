LinkedIn, 281 Çalışanını İşten Çıkardı

LINKEDIN’DEN İŞTEN ÇIKARMALAR

LinkedIn, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanına resmi bir bildirimde bulunarak 281 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Bu adım, ana şirket Microsoft’un mayıs ayı başında yaptığı yaklaşık 6 bin kişilik işten çıkarma kararının bir parçası olarak gerçekleşti. İşten çıkarmalar, San Francisco, Mountain View, Carpinteria ve Sunnyvale’deki LinkedIn ofislerini etkiledi. En büyük kayba ise Mountain View ofisinde rastlandı. Bu süreçte yazılım mühendisleri başta olmak üzere, kıdemli ürün yöneticileri ve yetenek yönetimi direktörleri gibi farklı pozisyonlardaki çalışanlar da işlerini kaybetti.

İŞ ARAYIŞINA GİRDİLER

LinkedIn, çalışanlarına bu durumu 13 Mayıs tarihinde bildirdi. İşten çıkarılan birçok kişi, LinkedIn platformu üzerinden iş aradıklarını duyurmak için paylaşımlar yaptı. Şirketten bu konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmezken, web sitesine göre firma dünya genelinde 30’dan fazla şehirde 18 binden fazla çalışan barındırıyor. Bu, LinkedIn’in son iki yıl içindeki ikinci büyük işten çıkarma dalgası oldu. Şirket, 2023 yılı içerisinde de yaklaşık 700 çalışanıyla yollarını ayırmış ve bu kararı “çeviklik ve hesap verebilirliği artırma” hedefiyle aldığını açıklamıştı.

FINANSAL GÖRÜNÜMÜ

LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alındı. Nisan ayında açıklanan verilere göre, şirket 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor.