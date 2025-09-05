Lionel Messi Duygusal Veda Gerçekleştirdi

ARJANTİN’İN GALİBİYETİ

Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Arjantin, kendi sahasında Venezuela’yı 3-0 yenerek üstün bir performans sergiledi. Maçın sonunda, takımın yıldızı Lionel Messi dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Arjantin’in galibiyetini ve 3 puanı getiren goller 39 ve 80. dakikada Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez tarafından atıldı.

SON ULUSLARARASI TURNUVASI OLACAK MI?

2026 Dünya Kupası’nın Messi için büyük ihtimalle son uluslararası turnuva olacağını belirten futbolcu, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum” dedi. Ayrıca, “Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum” diye ekledi.

SON MAÇINI OYNAMIŞ OLABİLİR

38 yaşındaki Messi, ülkesinde son maçına çıktığını ifade ederek, “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık. Ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum” şeklinde konuştu. Daha fazla düşünmeden, “Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü” dedi.