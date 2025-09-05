Lionel Messi, Ülkesiyle Veda Etti!

ARJANTİN’İN VENEZUELA GALİBİYETİ

Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela’yı ağırlayan Arjantin, rakibini 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta dikkat çeken isim, attığı gollerle takıma galibiyeti getiren Lionel Messi oldu. Messi, 39. ve 80. dakikalarda fileleri havalandırırken, 76. dakikada ise Lautaro Martinez bir gol daha kaydetti.

DÜNYA KUPASI HAYATLARINI ETKİLEYECEK AÇIKLAMALAR

Messi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası’nın büyük ihtimalle kariyerinin son büyük uluslararası turnuvası olabileceğini ve bir daha kendi ülkesinde resmi maça çıkamayabileceğini belirtti. Umut ve heyecan dolu olduğunu dile getiren Messi, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum” ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki futbolcu, ülkesi Arjantin’de son maçına çıktığını vurguladı. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü” şeklinde düşüncelerini ifade etti.