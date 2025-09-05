Lionel Messi Veda Etti!

Arjantin, Venezuela’yı Mağlup Etti

Arjantin, Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela’yı ağırlayarak 3-0’lık net bir galibiyet aldı. Maçta şov yapan Lionel Messi, maç sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantin’in galibiyeti ve 3 puanı, Messi’nin 39 ve 80. dakikada attığı goller ile Lautaro Martinez’in 76. dakikada kaydettiği golle geldi.

Messi’den Çarpıcı Açıklama

Dünya futbolunun efsane ismi Messi, 2026 Dünya Kupası’nın büyük ihtimalle kariyerindeki son uluslararası turnuva olacağını ve bir daha ülkesi adına resmi maç oynamayacağını ifade etti. Umut dolu bir şekilde konuşan Messi, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum,” dedi.

Yerli Taraftarıyla Buluşma

38 yaşındaki Messi, ülkesi Arjantin’deki son maçına çıktığını vurguladı. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü,” şeklinde duygularını paylaştı.