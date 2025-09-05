Lionel Messi Veda Etti!

MAÇIN DETAYLARI

Conmebol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında, Venezuela’yı evinde ağırlayan Arjantin, rakibini 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi takımın galibiyetini ve 3 puanını getiren golleri, 39 ve 80. dakikada Lionel Messi, 76. dakikada ise Lautaro Martinez kaydetti. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Messi, futbol dünyasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

SON TURNUVASI OLACAK MI?

2026 Dünya Kupası’nın büyük ihtimalle Messi için son uluslararası turnuva olacağını belirtti. Ayrıca, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç.” diye ekledi. Messi, bu yıl çok fazla maç oynadıklarını ve üst üste üç karşılaşma oynayabilmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti: “Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum.”

KENDİ ÜLKESİNDE SON MAÇI

Messi, bu karşılaşmanın kendi ülkesinde oynadığı son maç olduğunun altını çizdi. “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum.” diyerek duygularını paylaştı. Eğer kendini iyi hissetmezse oynamayı tercih etmeyeceğini ifade etti. “Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı.” sözleriyle duygusal hislerini dile getirdi. Her şeye rağmen yaşadıklarının olağanüstü olduğunu belirtti.