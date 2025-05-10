Lise Eğitimi Kısalıyor Mu? 16 Yaşında Diploma!

YENİ ZORUNLU EĞİTİM MODELLERİ GÜNDEME GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada zorunlu lise eğitimi süresinde değişiklik olabileceğini ifade etti. Sanayi ve ticaret sektörlerinin “nitelikli iş gücü” taleplerini dikkate alarak gündeme getirilen bu önerilerin, toplumsal uzlaşı sağlandığında kabine tarafından ele alınabileceğini belirtti. Üç farklı eğitim modeli üzerinde tartışmalar devam ediyor: 3+1 Eğitim Modeli, 2+2 Eğitim Modeli ve Yaş Esaslı Model. Bu modeller, lise eğitiminin süresini kısaltarak gençlerin erken yaşta iş gücüne katılımını sağlamak veya üniversite hazırlık sürecini isteğe bağlı hale getirmeyi hedefliyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ: LİSE 3 YILA İNİYOR

Bu modelde zorunlu lise eğitimi 3 yıl ile sınırlı tutulacak. Öğrenciler, 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diplomasını alabilecek. 12. sınıf ise tamamen isteğe bağlı olacak ve üniversite sınavına hazırlık odaklı bir müfredat sunacak. Bu model, hem iş gücüne daha erken katılım sağlamayı hem de üniversiteye hazırlığı esnek hale getirmeyi amaçlıyor. Hürriyet’e göre, bu model sanayi sektörünün taleplerine yanıt olarak öne çıkıyor ve mevcut sistemle en uyumlu seçenek olarak değerlendiriliyor.

2+2 EĞİTİM MODELİ: ZORUNLU EĞİTİM 2 YIL

Radikal bir alternatif olarak ortaya çıkan 2+2 modeli, zorunlu lise eğitimini 2 yıla indiriyor. 10. sınıfı bitiren öğrenciler, 16 yaşında lise diplomasını alabilecek. İsteğe bağlı olarak, ek 2 yıl daha eğitim alarak üniversiteye hazırlanabilir veya mesleki eğitim programlarına yönlendirilebilir. Bu model, özellikle mesleki eğitimi ve erken iş gücüne katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlar, 2 yıllık eğitimin akademik yeterlilik açısından tartışmalı olabileceğini iletiyor.

YAŞ ESASLI MODEL: 16 YAŞINDA DİPLOMA

Üçüncü model, zorunlu eğitimi yaş kriterine bağlıyor. Bu modele göre, 16 yaşına ulaşan öğrenciler, sınıf seviyesinden bağımsız olarak zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve lise diplomasını alabilecek. Model, öğrencilerin bireysel gelişim hızlarına odaklanarak erken mezuniyet fırsatları sunmayı amaçlıyor. Fakat, yaş esaslı sistemin eğitim kalitesine etkileri ve uygulama zorlukları sosyal medya üzerinde tartışılıyor.

BAKAN TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin, önerilerin sanayi ve ticaret odalarından gelen “nitelikli iş gücü” talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. “Toplumsal uzlaşı sağlanabilecek düzenlemeler kabine tarafından değerlendirilecek” diyen Tekin, bu modellerin pilot uygulamalarla test edilebileceğini ima etti. Ayrıca, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) yapısında esneklik yaratmanın hem öğrenciler hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına karşılık verebileceğini savundu.