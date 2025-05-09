Lise Eğitiminde Yeni Modeller Üzerine Tartışmalar

MEVCUT LİSE EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ALTERNATİF MODELLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), güncel lise eğitim sistemindeki sorunları çözmek amacıyla 2+2, 3+1 ve 2+1 gibi farklı alternatif modeller üzerinde yoğunlaşmakta. Eğitim camiasında çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, zorunlu eğitimin yaş sınırı ve eğitim sisteminin esnekliği konuları tartışmaların ana eksenini oluşturuyor.

ALTERNATİF MODELLERİN SUNDUĞU YENİLİKLER

Gündemdeki 3+1 modeli, ilk üç yılın zorunlu eğitim olarak, son yılın ise üniversiteye hazırlık süreci olarak düzenlenmesini önermekte. Diğer bir seçenek olan 2+2 modeli, ilk iki yılın sonunda öğrencilere diploma verilmesini sağlarken, kalan iki yılın tercihe bağlı olarak şekillendirilmesini öneriyor. Bazı önerilerde ise, lisede zorunlu eğitimin kaldırılması fikri üzerinde duruluyor.

EĞİTİMCİLERDEN FARKLI GÖRÜŞLER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, sistemin öğrencilerin yaşam beklentilerine göre düzenlenmesi gerektiğini belirtilerek, “zorunlu eğitimin 16 yaşla sınırlandırılması” gerektiğini savunuyor. Diğer bir eğitimci olan Doç. Dr. Turgay Öntaş ise ortaöğretimin ilk iki yılının zorunlu olması, sonraki yılların ise öğrencilerin ilgi ve kariyer hedeflerine uygun olarak esnek bir yapı ile organize edilmesi gerektiğini öne sürüyor.

MEB HENÜZ SONUÇLANDIRMADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada kesinleşmiş bir karar alınmadığını ifade etti. Bakanlık, tüm görüşleri dikkate alarak nihai kararın siyasi mekanizmalar üzerinde şekilleneceğini duyurdu. Eğitim İş Sendikası ise, model tartışmalarının dezavantajlı grupların eğitim sisteminden uzaklaşmasına ve erken yaşta iş gücü piyasasına yönlendirilmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.