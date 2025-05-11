LİVERPOOL – ARSENAL HANGİ KANALDA?

LİVERPOOL ARSENAL MAÇINI HANGİ KANAL YAYINLIYOR?

Liverpool ile Arsenal arasındaki önemli Premier Lig maçı için yayın bilgileri merak ediliyor. Liverpool ve Arsenal takımları, karşılaşmalarını 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirecek. Maç ise saat 18:30’da başlayacak.

Liverpool ile Arsenal arasındaki maç, canlı olarak Bein Sports 3, Bein Sports beIN Connect ve Idman TV kanallarından izlenebilecek. Ayrıca, Liverpool’daki Anfield Stadyumu’nda oynanacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir etkinlik sunuyor.