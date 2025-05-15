Dünya

Logone Occidental’de Çiftçiler Arasında Çatışma

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ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARDAN BÜYÜK FECİ YİTİM

Çad’ın güneybatısında bulunan Logone Occidental bölgesinde, çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışma korkunç bir faciaya sebep oldu. Dün gerçekleşen kargaşada, hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışmada 35 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

ÇİFTÇİLER VE ÇOBANLARIN ANLAŞMAZLIĞI

Ülkede özellikle kırsal alanlarda, tarım ile hayvancılık faaliyetlerinin örtüşmesi sık sık benzer gerilimlere yol açıyor. Bu tür anlaşmazlıklar, çoğu zaman kanlı çatışmalara dönüşerek ciddi can kayıplarına neden oluyor. Yetkililer ise olayla ilgili bir soruşturma başlatırken, bölgede tansiyonun yükselmemesi için güvenlik önlemlerini yükseltti.

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