Londra’da Çiftçilerin Traktörlü Protestosu

İNGİLTERE’DE ÇİFTÇİLERDEN GÜÇLÜ TEPKİ

İngiltere’deki çiftçiler, hükümetin 2026’da yürürlüğe koymayı planladığı yüzde 20’lik veraset vergisine karşı protestolara başladı. Başkent Londra’nın merkezi olan Whitehall Caddesi’nde traktörleriyle yolu kapatan çiftçiler, çevre caddelerde de konvoylar oluşturarak tepkilerini gösterdi. Eylemde çiftçilerin traktörlerine asılan pankartlarda, “Çiftçilik katili Keir Stalin”, “İngiliz çiftçilerini koru” ve “Britanyalılar! Ülkenizin Britanyalı çiftçilere ihtiyacı var” ifadeleri yer aldı.

ÇİFTÇİLERİN BORÇ BATAĞI

Eylemde yer alan çiftçilerden Ed Mason, hükümetin planladığı yeni verginin tarımı sürdürülemez hale getireceğini vurguladı. Mason, “Bu yükü kaldırmamız imkansız. Büyük ihtimalle elimizdeki arazilerin dörtte birini satmak zorunda kalacağız ve bu da çiftçiliği daha da kârsız hale getirecek” dedi. Her geçen gün ürünlerini daha düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını belirten Mason, “Ne destek alabiliyoruz ne de elimizdeki imkânlarla başa çıkabiliyoruz. Üzerimize daha fazla vergi yüklenirken işimizi sürdürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor” ifadesini kullandı. Küresel piyasanın tarım sektörü üzerindeki etkisine değinen Mason, çiftçilerin rekabet gücünü kaybettiğini belirtti: “Biz büyük bir gölde küçücük balıklar gibiyiz.”

İTHALAT BASKISI

Diğer bir çiftçi Jack MacIntosh da, İngiltere’nin giderek daha fazla ithal tarım ürünü almasının, yerli üreticileri zor durumda bıraktığına dikkat çekti. MacIntosh, “Tahıldan süte, yumurtadan ete kadar hiçbir üründe istediğimiz fiyatları elde edemiyoruz. İngiliz tarımına öncelik verilmezse, geleceğimiz belirsiz” dedi. Tarihsel olarak tarımsal üretime yönelik taşınmazların miras yoluyla el değiştirmesinde vergi uygulanmadığını hatırlatan MacIntosh, bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini savundu.

FAIRAGE: HÜKÜMETİ ELEŞTİRİYOR

Eyleme katılan Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, hükümetin yetkilileri eleştirdi. Farage, “Buradaki yetkililerin yarısı evden çalışıyor. Önce işlerine gelip çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları görsünler” diyerek hükümete açık bir eleştiride bulundu. Eylem alanında çiftçilere hitap eden Farage, “Bütün ülkede sizi desteklemeye devam edeceğiz. Eğer seçimleri kazanırsak, bu vergi kararını geri alacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu. Farage, protestoların barışçıl olduğuna vurgu yaparak, “Daha radikal eylemlerin planlandığını biliyorum. Ama unutmayın, biz Fransız değiliz. Onlar bir şeyleri ateşe verebilir, bu onların kültürü olabilir. Ama bizim kültürümüz değil. Sabrınız taşsa da lütfen barışçıl ve yasal çerçevede kalın” dedi.

VERGİ TARTIŞMALARI

Farage, hükümetin çiftçilere ağır yükler bindirdiğini savunarak, “Büyük parlamento çoğunlukları istediklerini yapabilir ama bu hükümet son yedi ayda ne yaptı? Çok kötü yönetiliyorlar” şeklinde konuştu. Ekim ayında açıklanan bütçeye göre, tarımsal üretim amacıyla kullanılan 1 milyon sterlin üzerindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar miras yoluyla devredildiğinde yüzde 20 oranında vergiye tabi tutulacak. Bu düzenlemenin Nisan 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çiftçiler, bu yeni uygulamanın tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini ve küçük çiftçileri tamamen yok edeceğini savunarak mücadelelerine devam edeceklerini belirtiyor.