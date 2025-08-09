londra-da-palestine-action-a-destek-eylemi

İNGİLTERE’DE YASAKLI GRUBA DESTEK EYLEMİ

İngiltere’de yasaklı ilan edilen “Palestine Action” grubuna destek amaçlı yapılan eyleme müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Geçtiğimiz ay terör örgütü olarak tanımlanan bu gruba destek vermek için Londra’nın Parlamento Meydanı’nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00’te eylemlerine başladı. Eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler bulundurup, pankartlarına “Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” şeklinde yazılar yazdı.

POLDİE MÜDAHALESİ VE GÖZALTI

İngiltere’de, İsrail ile iş yapan firmalara karşı düzenlediği eylemlerle bilinen “Palestine Action” grubuna destek veren göstericilere Londra Metropolitan Polisi müdahale etti. Polis, “Palestine Action”ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu belirterek eyleme katılan birçok kişiyi gözaltına aldı. Bu protesto, daha önce benzer eylemleri gerçekleştiren “Defend Our Juries” grubu tarafından düzenlendi. Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Palestine Action” grubuna destek sunacak kişilerin gerçekleştireceği eylemde katılımcıların “kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği” konusunda uyarıda bulunmuştu.

PALASTİN ACTION’UN YASAKLI İLAN EDİLMESİ

“Palestine Action”, 2020 yılında kurulduktan sonra, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail’in Gazze saldırıları sonrası performanslarını artırmaya başladı. Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrikalarında ve binalarında faaliyetlerini durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçmiş sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems’ın Bristol’daki fabrikasında gerçekleştirilen eylemle burada dron üretimini aksatmıştı. Bunun yanı sıra, “Thales” isimli savunma sanayisi firmasının Glasgow’daki fabrikasında yapılan eylemde ise 1 milyon sterlinlik zarar oluştuğu bildirilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMESİ VE SONUÇLARI

“Palestine Action”ın terör örgütü ilan edilmesi süreci, 20 Haziran’da Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Oxfordshire’daki Brize Norton Hava Üssü’nde gerçekleşen eylemle başlamıştı. Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girip 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmesiyle dikkat çekmişti. Eylem alanına Filistin bayrağı bırakan aktivistler, bu uçakların Orta Doğu’daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem sonrası “Palestine Action”ı, Avrupa’daki 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle beraber terör örgütü ilan etme tasarısını parlamentoya sunmuştu. Tasarı, Avam Kamarası’nda 2 Temmuz’da, Lordlar Kamarası’nda ise 3 Temmuz’da onaylanmıştı.

“Palestine Action”, yürütmeyi durdurmak için Yüksek Mahkemeye başvurdu fakat mahkeme 4 Temmuz’da bu talebi reddetti. Grup, 5 Temmuz’dan itibaren yasaklı örgütler listesine alınmış ve grubun üyelik ya da destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı bilgisi verilmiştir. Ayrıca bu grup ismini taşıyan tişört veya rozet takmanın da 6 aya kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gruba destek veren çok sayıda kişi gözaltına alındı.