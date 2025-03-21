Dünya

Londra’da Trafo Yangını: Kurtarma Uçuşları Başladı

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HEATHROW HAVALİMANI’NDA YANGIN

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow havalimanında bir elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Yangının ardından havalimanı karanlığa gömülürken, tüm uçuşlar gün boyunca iptal edildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, havalimanını besleyen elektrik trafo merkezindeki yangın “önemli bir elektrik kesintisine” yol açmasının ardından, havalimanının gece yarısına kadar kapalı kalacağı belirtildi. Elektrik şirketi National Grid, North Hyde trafo merkezindeki yangının ardından 62 bin eve yeniden elektrik sağlandığını bildirdi. Ancak, 4 bin 900 evin hala elektriksiz olduğu ve onarım çalışmalarının sabaha kadar süreceği ifade ediliyor. Ryanir Havayolları, kapatılan havalimanından etkilenen yolcular için 8 kurtarma uçağı başlattı. İtfaiye, Heathrow’un kapanmasına neden olan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

YANGININ ETKİLERİ

Heathrow Havalimanı itfaiye şefi, yangında 25 bin litre soğutma yağı içeren trafonun tamamen yandığını açıkladı. Yangının nedeninin araştırılması için polisle birlikte çalıştıklarını da belirtti. Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Açıklamada, “Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59’a kadar kapalı olacaktır.” denildi. Heathrow Havalimanı’nın kapatılması, Londra’nın batısındaki elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalması sonrasında gerçekleşti. Ayrıca, Avrupa çapında hava trafiğini yöneten Eurocontrol firması, Heathrow’a giden uçakların çevre şehirler yönüne yönlendirildiğini açıkladı. Heathrow, geçtiğimiz yıl Dubai’den sonra dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyor.

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