Londra’da Yangın: Heathrow Krizle Baş Başa

HEATHROW HAVALİMANI’NDAKİ KRİZİN SEBEPLERİ

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı, elektrik sağlayan bir trafo merkezindeki yangın nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Yangının ardından yaşanan elektrik kesintisi, hava trafiğini durma noktasına getirdi ve havalimanının 21 Mart saat 23:59’a kadar kapalı kalmasına neden oldu.

YANGININ YERİ VE MÜDAHALE

Yangının, havalimanına yaklaşık 2.5 kilometre mesafede bir elektrik trafo merkezinde başladığı belirtildi. Olay yerine ulaşan 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiyeci, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu süreçte 150 kişi tahliye edilirken, çevrede 200 metrelik bir güvenlik şeridi oluşturuldu.

DUMAN ALARMI VE UYARILAR

Londra İtfaiyesi, yangın sonrası oluşan yoğun duman nedeniyle çevre halkına cam ve kapılarını kapalı tutmaları hakkında uyarıda bulundu. Yetkililer, potansiyel duman zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yangın sebebiyle yalnızca havalimanı değil, çevredeki yaklaşık 16 bin ev de elektriksiz kaldı. Scottish and Southern Electricity Networks, sorunun 21 Mart saat 03.00’e kadar çözüleceğini duyurdu.

UÇUŞLARDAKİ AĞIRLIKLI DEĞİŞİM

Flightradar24 verilerine göre, yangın ve elektrik kesintisi nedeniyle Heathrow’a iniş yapacak 100’den fazla uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi veya kalkış yaptıkları noktaya geri döndü. Bu durum, hem yolcular hem de havayolları için büyük bir lojistik karmaşaya neden oldu.

UZUN SÜRELİ ARAZİLER BEKLENİYOR

Sky News, Heathrow Havalimanı’nda önümüzdeki günlerde de ciddi aksaklıkların yaşanacağını bildirdi. Yolculara, mümkünse havalimanına gitmemeleri ve biletleriyle ilgili bilgi almak için havayolu şirketleriyle iletişim kurmaları önerildi.

HEATHROW HAVALİMANI’NIN ÖNEMİ

Geçtiğimiz yıl 83,9 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Heathrow, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanları arasında yer alıyor. Her 45 saniyede bir uçağın inip kalktığı Heathrow’da yaşanan bu kesinti, yalnızca İngiltere’yi değil, tüm dünyayı etkileyebilecek bir havacılık krizine yol açabilir.