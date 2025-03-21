Londra’da Yangın: Uçuşlar İptal Edildi

HEATHROW HAVALİMANI’NDA CİDDİ KRİZ

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı, bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Yangın sonucunda yaşanan elektrik kesintisi, hava trafiğini durma noktasına getirdi ve havalimanının 21 Mart saat 23:59’a kadar kapalı kalmasına yol açtı.

YANGININ YERİ VE MÜDAHALE

Yangının, havalimanına yaklaşık 2.5 kilometre mesafedeki bir elektrik trafo merkezinde meydana geldiği bildirildi. Olay yerinde 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiyeci, alevleri söndürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangın sırasında 150 kişi tahliye edilirken, çevrede 200 metrelik bir güvenlik şeridi oluşturuldu.

DUMAN ALARMI VE UYARILAR

Londra İtfaiyesi, yangın sonrası oluşan yoğun duman nedeniyle çevre sakinlerine cam ve kapılarını kapalı tutmaları konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, olası duman zehirlenmelerine karşı halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ

Yangın nedeniyle yalnızca havalimanı değil, çevredeki yaklaşık 16 bin ev de elektrik kesintisi yaşadı. Scottish and Southern Electricity Networks, sorunun 21 Mart saat 03:00’e kadar çözüme kavuşturulacağını öngördüklerini duyurdu.

UÇUŞLARA ETKİ

Flightradar24 verilerine göre, yangın ve elektrik kesintisi nedeniyle Heathrow’a iniş yapacak 100’den fazla uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi veya kalkış yaptıkları yerlere geri döndü. Bu durum, hem yolcular hem de havayolları açısından büyük bir lojistik sorun oluşturdu.

GÜNLERCE SÜRECEK AŞAMALAR BEKLENİYOR

Sky News, Heathrow Havalimanı’nda önümüzdeki günlerde de ciddi aksamalar yaşanabileceğini bildirdi. Yolculara, mümkünse havalimanına gitmemeleri ve bilet bilgileri için havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri önerildi.

HEATHROW’UN KRİTİK KONUMU

Geçtiğimiz yıl 83,9 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Heathrow, dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarından biri olarak öne çıkıyor. Her 45 saniyede bir uçağın inip kalktığı bu havalimanında yaşanan kesintiler, sadece İngiltere’yi değil, tüm dünya havacılık sektörünü etkileyebilecek bir krize yol açabilir.