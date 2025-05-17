Louisiana’da 11 Mahkum Kaçtı

KAÇAN MAHKUMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Louisiana Eyalet Polisi’nin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, New Orleans’taki bir cezaevinden 11 mahkumun kaçtığı bilgisi verildi. Yetkililer, kaçan mahkumlardan birini yakaladıklarını ve geriye kalan 10 mahkumun bulunması için yoğun bir arama çalışması yürüttüklerini belirtti.

FİRARDAN HABERDAR OLUNAN YAŞ ARALIKLARI

Açıklamaya göre, sabah yapılan denetim sırasında 11 mahkumun kayıp olduğu ortaya çıkmışken, firar edenlerin yaşlarının 19 ile 42 arasında değiştiği duyuruldu. Şerif Susan Hutson, kaçan mahkumları bulma çabaları kapsamında yerel, eyalet ve federal güvenlik güçleriyle aktif bir iş birliği içinde olduklarını dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırılması için kapsamlı bir soruşturma sürecinin başlatıldığına dikkat çeken Hutson, “Bu olaya neden olan her türlü eksiklik veya başarısızlık hızlı ve tam hesap verebilirlikle ele alınacaktır” şeklinde ifadeler kullandı.