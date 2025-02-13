Lübnan: ABD’den İsrail’in 5 Nokta Kararı

GÖRÜŞME VE AÇIKLAMALAR

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Beyrut’ta, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers ve ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson’ın katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İSRAİL’İN ÇEKİLİŞİNE YORUM

Berri, “ABD’li yetkililer bana İsrail’in Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği köylerden 18 Şubat’ta çekileceğini ancak 5 noktada kalmayı sürdüreceğini bildirdiler. Ben de kendi adıma, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam adına bunu kesinlikle reddettiğimizi bildirdim.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail ordusunun çekilme süresinin uzatılması hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirten Berri, çekilmenin uygulanmasını sağlamanın ABD’nin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Berri, bunun aksi halde mevcut Lübnan hükümetine büyük bir darbe olacağını ifade etti.

ORDUNUN DURUMU VE GÖREVLERİ

Berri, “İşgalin devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerin göstereceğini” belirtti ve Lübnan ordusunun Litani Nehri’nin güneyindeki görevini tamamen yerine getirdiğini ifade etti. İsrail devlet televizyonu KAN’da öne çıkan habere göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde 5 yeni askeri nokta kurmaya başladığı kaydedildi.

GİZLİ TOPLANTILAR VE NEGOTASYONLAR

Haberde, ABD yönetiminin, Lübnan’ın güneyinden çekilmesi gereken tarih yaklaşırken, İsrail ordusuna ülkedeki bazı bölgelerde uzun süreli kalması için izin verdiği iddia edildi. İsrail’in Mavi Hat yakınlarında kalmak istediği 5 nokta üzerinde müzakerelerin devam ettiği ve 14 Şubat Cuma günü Lübnan’ın güneyindeki Ras Nakura beldesinde bu konuyla ilgili önemli bir toplantı yapılacağı belirtildi.