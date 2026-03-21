Lübnan Sağlık Bakanı Türkiye’ye Yardım İçin Teşekkür Etti

Bakan Nasreddin, Beyrut’un kuzeyinde bulunan Biblos kentinde yerinden edilenlerin kalmakta olduğu Cübeyl Anaokulu’nu ziyaret etti. Burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yardımların teslim törenine katılan Lübnan Sağlık Bakanı, AA muhabirine, yerinden edilenlere hizmet veren merkezleri ziyaret ettiğini aktardı. Nasreddin, “İhtiyaçlar çok büyük ve biz Lübnan halkını ilaç ve hastane yatışı dahil olmak üzere sağlık hizmetleri açısından desteklemeye odaklandık.” ifadelerini kullandı.

BARINMA MERKEZLERİNE DESTEK

Barınma merkezlerinin, sağlık kuruluşlarıyla bağlantılı olduğunu belirten Nasreddin, hasta ve yaşlılar için ilaç teminine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Türkiye’ye ve TİKA’ya desteklerinden ötürü teşekkür eden Nasreddin, Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yanında duran UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası topluma da teşekkür etti. Ayrıca Sağlık Bakanlığının hizmetlerinin genişletilmesi ihtiyacına dikkat çekerek, İsrail saldırıları karşısında insanların Lübnan’da kalma kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İSRAİL SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail ordusunun 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füzelerin atıldığı tespit edildiği belirtildi. Ardından Lübnan genelinde hava saldırılarına başlayan İsrail ordusu, başkent Beyrut’u hedef alarak havadan ve denizden yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 2 Mart itibarıyla gerçekleşen İsrail saldırılarında 1001 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2584 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ülkedeki Afet Yönetimi, İsrail’in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan’da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurdu.

Gündem

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şahıs Yakalandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından mezarda av tüfeğiyle saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi; ablası ise ağır yaralandı.
Gündem

UEFA Ve Liverpool’dan Noa Lang İçin Soruşturma

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang'ın parmağındaki yaralanma ile ilgili olarak soruşturma açıldı.
Gündem

Chuck Norris 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü aksiyon film oyuncusu Chuck Norris, 86 yaşında vefat etti. Film dünyasında iz bırakan kariyeri sona erdi.
Gündem

ABD İle NATO Arasındaki İran Krizi Derinleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirirken NATO'ya eleştirilerde bulundu ve ittifakın gücünün ABD olmadan zayıf olduğunu belirtti.
Gündem

FETÖ’ye Yönelik 27 İlde Operasyon Gerçekleşti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı 27 ilde gerçekleştirilen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı, bunlardan 47'si tutuklandı.