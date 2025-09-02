Gündem

Lüks Yat Battı, Sahibi Kurtuldu

luks-yat-batti-sahibi-kurtuldu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, Ereğli ilçesi sahillerinde saat 14.30 civarında gerçekleşti. İstanbul’dan gelen sahibine yaklaşık 5 ayda tamamlanarak teslim edilen D.T. adlı lüks yat, tersaneden denizle buluşmasının ardından henüz 15 dakika geçmeden, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatarak suya gömülme durumuna düştü.

DENİZE ZORUNLU ATLAYIŞ

Yatta bulunan sahibi, iki mürettebat ve kaptan, durumu fark ederek yüzerek kıyıya ulaşmak zorunda kaldı. İlk bilgilere göre, yatın battığı durumun mühendislik hatasından kaynaklandığı kaydedildi. Yatın batma anları, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İnegöl’deki Küçükbaş Çiftliğinde Yangın Söndürüldü

İnegöl'deki bir çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası alev aldı; bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye götürüldü.
Gündem

Kazaya Karışan Otomobil: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 25 yaşındaki Sami Çamdelen hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.