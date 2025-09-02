Lüks Yat Battı, Sahibi Kurtuldu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, Ereğli ilçesi sahillerinde saat 14.30 civarında gerçekleşti. İstanbul’dan gelen sahibine yaklaşık 5 ayda tamamlanarak teslim edilen D.T. adlı lüks yat, tersaneden denizle buluşmasının ardından henüz 15 dakika geçmeden, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatarak suya gömülme durumuna düştü.

DENİZE ZORUNLU ATLAYIŞ

Yatta bulunan sahibi, iki mürettebat ve kaptan, durumu fark ederek yüzerek kıyıya ulaşmak zorunda kaldı. İlk bilgilere göre, yatın battığı durumun mühendislik hatasından kaynaklandığı kaydedildi. Yatın batma anları, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.