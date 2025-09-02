Gündem

Lüks Yat Suya Gömüldü.

luks-yat-suya-gomuldu

OLAYIN YAŞANDIĞI ZAMAN VE YER

Olay, Ereğli ilçesinin kıyılarında saat 14.30 civarında gerçekleşti. Yaklaşık 5 ay süren yapım sürecinin ardından İstanbul’dan sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden denizle buluşmasının ardından sadece 15 dakika içerisinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıktayken yan yatarak suya gömüldü.

SURVİVORLAR VE BATTIKTAN SONRAKİ DURUM

Yatta bulunan sahip, iki mürettebat ve kaptan, denize atlayarak yüzerek kıyıya çıkmak zorunda kaldı. İlk bilgilere göre, yatın mühendislik hatası sebebiyle battığı iddia ediliyor. Yatın batarak meydana gelen anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

