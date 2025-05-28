Lüks Yatlar İle Göçmen Kaçakçılığı Artışta

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Rodos açıklarında yapılan bir operasyonla Yunanistan sahil güvenliği ve Rodos Liman Başkanlığı, 26 metrelik bir lüks motor yatla göçmen kaçakçılığı olduğuna dair bilgiler edindi. Fethiye kıyılarından alınan 76 göçmenin, 29 erkek, 17 kadın ve 30 çocuk olduğu belirlendi. Göçmenler, adaya bırakıldıktan sonra geri dönüş yolunda yakalanan yatla birlikte, üç Türk vatandaşının da gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişiler 39, 44 ve 45 yaşlarındaydı.

LÜKS MOTOR YATA EL KONULDU

Yunanistan sahil güvenliği, lüks motor yata ve arkasında yer alan lastik bota el koydu. Özellikle yaz turizm sezonunun başlaması ile birlikte Muğla kıyılarından lüks yatlarla yapılan göçmen kaçakçılığının artış gösterdiği ifade ediliyor. Bu tür kaçakçılıklar, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi kameralar aracılığıyla tespit ediliyor.