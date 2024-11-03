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“Lütfü Savaş Disiplin Sürecine Alındı”

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CHP’DE DİSPLİN SÜRECİ BAŞLADI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Lütfü Savaş’ın kesin ihraç talebiyle disiplin sürecine alındığını açıkladı. Yücel, yapılan işlemlerin partinin kurallarına uygun şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

İHGİÇTEN ÇIKMA SURATİYLE

Disiplin sürecinin, parti içerisinde uyumu sağlamayı ve gereksiz tartışmaları önlemeyi hedeflediğini ifade eden Yücel, sürecin sonunda alınacak kararın herkes için adil olacağını vurguladı. Yücel, “Bu süreç, partimizin temeli olan demokrasi ve adalet anlayışını güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

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