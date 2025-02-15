Lütfü Savaş’tan CHP Kongresi İptali Davası

CHP’DEN İHRAÇ EDİLEN LÜTFÜ SAVAŞ’TAN DAVA

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin 38. Olağan Kongresi’nin iptali için dava açtı. Savaş, kongrede “irade fesadı” yaşandığını ve seçim sonucunun hukuka aykırı şekilde değiştirildiğini öne sürdü.

KONGRE DELEGELERİNE YASAKLARLA İLGİLİ SUÇLAMALAR

Savaş, avukatı aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, kongre delegelerine oy karşılığı ev, araba, dolar, iPhone ve iPad dağıtıldığını iddia etti. Ayrıca, bazı delegelere iş imkanı ve siyasi görev vaadi yapıldığını belirtti.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dilekçede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kongre günü “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattığı hatırlatıldı. Savaş, yaptığı araştırmalarda birçok delegeyle konuştuğunu ve bu iddiaları doğrulayan ifadeler elde ettiğini söyledi.

SEÇİM SONUCU HUKUKA AYKIRI OLDU

Savaş, “İrade fesadı kapsamında suç işlenmeseydi, 10 oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir” şeklinde ifade kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Lütfü Savaş’ın parti içindeki sözleri nedeniyle oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar vermişti.