Lütfü Savaş’tan İmamoğlu’na ÖSYM Eleştirisi

GÜNDEMDEKİ POLEMİKLER

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ağır sözler sarf etti. Savaş, “Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem de sizin diplomanızla ilgili insanlar sıkıntılı konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı ÖSYM’yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız.” şeklinde ifadeler kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Savaş, bir canlı yayın programında İmamoğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu süreçte, “Ekrem İmamoğlu, benim aday gösterilmemi istemedi. Aday belirleme sürecinde genel merkezde toplantı yapıldı, Ekrem İmamoğlu’nun anketçisi benim anketlerde düşük olduğumu söyledi. ‘Beni aday yapmayacaksanız bağımsız olacağım’ dedim.” dedi.

DİPLOMA TARTIŞMALARI

Lütfü Savaş, İmamoğlu hakkında diploma iddialarını da gündeme getirerek, “Sizin diplomanızla ilgili insanlar konuşuyor. Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı ÖSYM’yi kazanamamışsın. Benim karşımda konuşamazsınız. Kariyer derseniz benim kariyerim çok daha üstün.” ifadelerini kullandı.

PARTİYİ ŞAİBEDEN KURTARMA GÖREVİ

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Nuray Babacan, Lütfü Savaş’ın “Biz bunları her kurultaydan önce dedikodu niteliğinde gördük. Ama Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu ‘şaibe’ var dediğinde başka bir olaya dönüştü. Her CHP’linin partiyi bu şaibeden kurtarması görevidir. Ben bu görevi yapıyorum.” şeklindeki sözlerini aktardı.