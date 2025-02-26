Lütfü Savaş, Üniversitede Görevine Başladı

LÜTFÜ SAVAŞ’TAN DAVA AÇMA HAMLESİ

CHP’den olaylar içerisinde ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayla ilgili gündeme gelen şaibeler yüzünden başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında dava açtı. Bu durum, Savaş’ın gündemde kalmasını sağlarken, yeni kariyeri ile ilgili gelişmeler de dikkat çekti.

Tıp alanında doçent doktor olan Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde göreve başladı. Savaş’ın, üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde çalışacağı belirtildi. Bu yeni görev, Savaş’ın kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özgeçmişte Dikkat Çeken Nokta

Üsküdar Üniversitesi’nin internet sitesinde bulunan Lütfü Savaş’ın özgeçmişinde ilginç bir detay gözlemlendi. Savaş’ın özgeçmişinde, Belediye Başkanlığı dönemine ve CHP’de siyaset yaptığı yıllara yer verilmediği dikkati çekti. Bu durum, Savaş’ın geçmişiyle ilgili çeşitli spekülasyonları beraberinde getiriyor.